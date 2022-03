Pogrom na rynku długu

W ostatnim czasie pisałem o euforii na rynkach pomimo trwającej inwazji na Ukrainę i w tej materii nic się nie zmieniło. Jednocześnie nie wszędzie panują tak dobre nastroje. Zarządzający funduszami obligacji muszą zgrzytać zębami, ponieważ ich przecena ciągle się pogłębia.

Rentowność amerykańskiej 10-latki przekroczyła 2,4%, jest to poziom niewidziany od 2019 roku. Niby dużo, ale w apogeum programu zmniejszania bilansu w 2018 roku było to ponad 3%, a przecież inflacja była wtedy znacznie niższa. Zaś na początku lat 70-tych (początek epizodu bardzo wysokiej inflacji) rentowności wynosiły… 8-9% (potem oczywiście jeszcze wzrosły). Wyższa rentowność to niższa cena obligacji, dlatego inwestorzy posiadający te aktywa tracą. Jak długo może potrwać ta wyprzedaż? Tak długo, jak Fed nakręcać będzie oczekiwania na zacieśnienie, a na razie tak się dzieje – rosną szanse na podwójną podwyżkę stóp procentowych na majowym posiedzeniu. Wyższe stopy ogólnie powinny być fatalne dla rynku akcji, ale paradoksalnie w krótkim okresie sytuacja może im sprzyjać – odpływ pieniędzy z rynku obligacji może częściowo zasilać rynek akcji, a ponieważ pieniądza na rynku nadal jest dużo, akcje drożeją. Moim zdaniem jednak na rynku akcji mamy (mieliśmy?) przede wszystkim tzw. short squeeze, czyli wychodzenie graczy z pozycji krótkich w założeniu, że agresja wobec Ukrainy już nie będzie dawać się tak mocno we znaki rynkom globalnym.