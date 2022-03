PKO BP: wymiana hrywien możliwa w 52 oddziałach banku

Od piątku obywatele Ukrainy będą mogli wymienić do 10 tys. hrywien na osobę w 52 oddziałach PKO Banku Polskiego – poinformował bank w środę. Przeliczenie następuje po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO BP.

„Od 25 marca obywatele Ukrainy mogą wymienić hrywny na złote w 52 oddziałach PKO Banku Polskiego, w planach jest uruchomienie usługi w kolejnych 48 placówkach. Wymienić można do 10 tysięcy hrywien na jedną osobę, która ukończyła 18 lat. Dokumentem uprawniającym do transakcji jest ukraiński dowód osobisty wydany po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszport wewnętrzny albo ukraiński paszport zagraniczny” – podano w środowym komunikacie banku PKO BP.