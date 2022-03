Spadek areału zasiewów pszenicy w Ukrainie o połowę

O ile doraźne wstrzymane dostaw zbóż z rejonu Morza Czarnego już miało miejsce, to na przestrzeni kolejnych miesięcy rynek czeka kolejne wyzwanie: zapełnienie luki związanej ze znacząco zmniejszonymi żniwami w tym rejonie świata. Minister rolnictwa Ukrainy, Roman Łeszczenko, powiedział wczoraj, że prawdopodobnie areał zasiewów pszenicy jarej w tym kraju będzie w bieżącym roku o połowę mniejszy niż w 2021 r. i wyniesie około 7 mln hektarów.

Wyraźne redukcje areału zasiewów dotyczą również innych zbóż i roślin oleistych. W przypadku kukurydzy, zmniejszy się on z 5,4 mln hektarów w 2021 r. do około 3,3 mln hektarów w tym roku. Co ciekawe, Ukraina dysponuje sporymi zapasami kukurydzy, jednak ma problem z ich eksportem.

Notowania pszenicy w USA – dane dzienne