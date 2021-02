Klarna wyceniona nawet na 31 mld USD

Stworzony przez Sebastiana Siemiątkowskiego szwedzki fintech jest wyceniany w obecnej rundzie finansowania nawet na 31 mld USD, czyli prawie trzykrotnie więcej niż podczas poprzedniej we wrześniu, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Klarna pozyska w obecnej rundzie między 800 mln USD a 1,0 mld USD, twierdzą informatorzy agencji. Oznacza to, że szwedzki fintech, którego twórcą i szefem jest Sebastian Siemiątkowski, którego rodzice wyemigrowali z Polski w latach 80. XX wieku, może znów stać się najwyżej wycenianym europejskim startupem. Obecnie jest nim Checkout.com, którego wartość to 15 mld USD. We wrześniu Klarna pozyskała 650 mln USD od inwestorów i była wyceniana na ok. 11 mld USD.