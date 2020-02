KNF nie złagodziła kar dla Copernicusa

Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w mocy decyzję nakładającą na Copernicus Capital TFI karę w wysokości 2 mln zł.

To konsekwencja stwierdzenia naruszeń limitów inwestycyjnych w czterech funduszach zamkniętych (MJG, WELL, CC14 i Whitestone Art Fund). Ustalono, że poziom zaangażowania w akcje/udziały wyemitowane przez jeden podmiot wahały się od 24 do 96 proc. wartości aktywów funduszy (przy limicie 20 proc.), a długość naruszeń trwała od trzech miesięcy do ponad dwóch lat. Jednocześnie nadzorca zmniejszył z 1,5 do 1,25 mln zł karę w zakresie kupna przez Whitestone FIZ AN udziałów w jednej ze spółek bez rzetelnej oceny jej sytuacji finansowej, w tym możliwości uzyskania przez spółkę przysługujących jej należności od podmiotu trzeciego. Ponadto udziały w spółce nabyto z przekroczeniem 20-procentowego ograniczenia inwestycyjnego.