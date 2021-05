Knot: EBC podniesie prognozę wzrostu gospodarczego

Zdaniem Klaasa Knota, członka rady prezesów Europejskiego Banku Centralnego, instytucja zaktualizuje swoją prognozę wzrostu gospodarczego strefy euro, oczekując wyższej dynamiki PKB.

Holenderski bankier podkreślił, że powody do optymizmu daje otwierający się sektor usług, mający dominujące znaczenie w tworzeniu PKB. Postępujący program szczepień pozwala mieć nadzieję na stopniowe opanowanie pandemii i powrót co prawda do nowej, ale jednak, normalności.

Dotychczasowa prognoza EBC zakłada, że strefa euro odnotuje w br. 4 proc. wzrost. Zdaniem Knota, wynik będzie jeszcze wyższy m.in. z powodu wyzwolenia tłumionego popytu i oszczędności zgromadzonych w trakcie pandemii.

Strefa euro w nadchodzących miesiącach będzie podążać dokładnie taką samą trajektorią jak inne rozwinięte gospodarki mające większe zaawansowanie w szczepieniach, wzrosną również usługi, spodziewamy się ponad 4 proc. wzrostu w ciągu całego roku – powiedział Knot.

EBC zaktualizuje swoje prognozy gospodarcze w czerwcu. Poprzednia korekta miała miejsce w marcu.