Kolejna stymulacja w USA może sięgać nawet 1 bln USD

Członkowie administracji Donalda Trumpa oczekują, że w kolejnej rundzie stymulacji gospodarki wydatki mogą sięgać nawet 1 bln USD, twierdzą anonimowi informatorzy Bloomberga zastrzegając, że nie należy spodziewać się działań co najmniej do przyszłego miesiąca.

Choć członkowie administracji przyjęli tą kwotę po tym jak lider większości w Senacie, Mitch McConnell powiedział im, że wartość stymulacji w nowej ustawie może zbliżać się do 1 bln USD, to prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, twierdzą źródła agencji. Donald Trump mówił, że chciałby włączenia do kolejnej ustawy pakietu infrastrukturalnego oraz innych rozwiązań, co mogłoby jeszcze zwiększyć wartość stymulacji. McConnell sygnalizował, że nie ma planu uchwalania ustawy przed dwutygodniową przerwą, rozpoczynającą się 3 lipca.