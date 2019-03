Kolejny kontrakt Famuru dla PGG

Polska Grupa Górnicza (PGG), największy krajowy producent węgla kamiennego, kupi od grupy Famur przenośniki zgrzebłowe, służące do transportu urobku pod ziemią. W poniedziałek poinformowano o podpisaniu wartej ponad 65,5 mln zł umowy w tej sprawie. Sprzęt trafi do kopalni Piast-Ziemowit.

To kolejna duża umowa tego typu między Famurem a Polską Grupą Górniczą. W końcu lutego br. spółki porozumiały się w sprawie dostawy przenośników zgrzebłowych do rybnickiej kopalni ROW, kosztem prawie 76 mln zł. W obu przypadkach oferta Famuru została wybrana w postępowaniu przetargowym.

"Długofalowa współpraca z PGG pokazuje, że Famur aktywnie uczestniczy w procesie unowocześniania polskiego sektora wydobywczego i wzrostu jego konkurencyjności" - skomentował cytowany w poniedziałkowym komunikacie prasowym wiceprezes Famuru Dawid Gruszczyk.

W ramach kontraktu Famur dostarczy PGG nowe przenośniki zgrzebłowe: ścianowe i podścianowe, kruszarki i urządzenia przekładkowe, a także wyposażenie elektryczne.

Przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe należą do podstawowych urządzeń, służących do transportu urobku (zarówno węgla jak i kamienia) ze ściany wydobywczej. Urządzenia są przeznaczone do użytku na ścianach wydobywczych oraz w wyrobiskach chodnikowych. Są wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie, dzięki czemu - jak zapewnia producent - mają dłuższą żywotność i niską awaryjność.

W ramach kompleksu ścianowego przenośniki mogą tworzyć systemy współpracujące ze sobą oraz z dowolnymi przenośnikami taśmowymi - umożliwiają prowadzenie ściany bez konieczności skracania taśmy na długości od 3 do 20 metrów.

W tym roku PGG kontynuuje największy od lat program inwestycyjny - w ub. roku na jego realizację wydano w sumie ok. 2 mld zł - głównie na przygotowanie nowych ścian do produkcji węgla, zakupy maszyn i urządzeń, a także na kontynuację dużych projektów. Wydrążono więcej nowych wyrobisk niż przed rokiem, wzrosła też długość tras nowych przenośników oraz liczba kupionych lub zmodernizowanych sekcji podziemnej obudowy.

Wśród największych realizowanych projektów PGG są m.in. ukończenie budowy szybu VII w kopalni Murcki-Staszic, integracja techniczna ruchów Chwałowice i Jankowice (w ramach kopalni ROW) 700 m pod ziemią, budowa centralnej lub grupowej klimatyzacji w ruchach Marcel-Jankowice, Mysłowice-Wesoła i Halemba, a także rozpisane do 2020 r. zakupy nowego sprzętu: obudowy zmechanizowanej, przenośników taśmowych i zgrzebłowych, ciągników spalinowych kolejek podwieszanych, zestawów transportowych, wentylatorów lutniowych oraz pomp odwadniających, szlamowych i technologicznych.

Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w ub. roku łączna wartość inwestycji w całym polskim górnictwie wzrosła o ok. 90 proc. - od stycznia do listopada 2018 r. spółki węglowe wydały na nie blisko 2,3 mld zł, wobec 1,2 mld zł rok wcześniej.

Grupa Famur, która dostarczy nowe przenośniki dla PGG, należy do czołowych producentów maszyn dla górnictwa i systemów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia ok. 5 tys. pracowników, w tym ok. 400 inżynierów i projektantów, w 11 zakładach produkcyjnych. Famur współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju przy inwestycjach w modernizację sektora górniczego i energetycznego. Od 2006 r. Famur jest notowany na warszawskiej giełdzie. Dominującym akcjonariuszem spółki jest firma inwestycyjna TDJ.