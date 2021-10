Koneser jako pierwszy gości The NBA Exibition

materiały prasowe

The National Basketball Association (NBA) i Expand Trading Company, promotor i organizator wydarzeń kulturalnych, otworzyli 8 października w Centrum Praskim Koneser w Warszawie The NBA Exhibition, która potrwa do 30 stycznia. Po raz pierwszy w historii wystawa prezentuje fascynujący świat NBA, przybliżając wiele emocjonujących historii i faktów o jednej z najlepszych i najsilniejszych lig sportowych. Fascynujący świat koszykówki wciąga w sportową zabawę nie tylko największych fanów. To miejsce przygotowane jest z myślą o dużych i małych zapalonych kibicach oraz tych, którzy dopiero odkrywają ten fascynujący sport.

Zwiedzający są zabierani w podróż przez 20 tematycznych stref, rozpoczynając od historii ligi przez obecnie grającą generację fenomenalnych zawodników po interaktywną strefę, w której można poczuć się jak niedoścignieni gracze NBA.

Już wchodząc na wystawę w świetle reflektorów i owacji tłumu, goście mogą doświadczyć tych samych emocji co zawodnicy wybiegający na boisko. Interaktywna strefa gwarantuje niezapomniane sportowe emocje, umożliwia także m.in. przetestowanie umiejętności, takich jak skoczność czy refleks. Można również zdobyć swoje zdjęcie tuż pod koszem z wykonywania mistrzowskiego rzutu w towarzystwie największych sław NBA.

The NBA Exhibition to także 50 unikatowych eksponatów z prywatnych kolekcji z oryginalnymi autografami legendarnych zawodników.

— Wchodząc w jubileuszowy, 75. sezon, jesteśmy wyjątkowo podekscytowani, mogąc razem z Expand Trading Company otworzyć pierwszą wystawę The NBA Exhibition właśnie w Warszawie – powiedział David Watts, Senior Director, New Business Development and Global Partnerships, NBA Europe & Middle East.

Fanów w całej Europie czeka prawdziwa uczta, autentyczne i fascynujące doświadczenie, które honoruje zawodników, drużyny, historię i kulturę NBA. [DI]