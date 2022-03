Koniec bonanzy w marżach firm

Spośród firm, które już opublikowały wyniki za 4. kwartał 2021 roku 88 proc. raportuje wzrost przychodów rok do roku, ale jedynie 35 proc. z nich odnotowuje wzrost marż. Oznacza to, że koszty rosną szybciej niż przychody. Wynika to z wygaszenia czynników, które wcześniej pozwalały na utrzymanie takiej relacji.

Wzrost marż przedsiębiorstw był jednym z najbardziej intrygujących zjawisk ekonomicznych ostatnich dwóch lat. Najpierw potężna recesja zdewastowała finanse wielu spółek, ale później pomoc państwa, szybkie odbicie gospodarcze i inflacja sprawiły, że duża część z nich zaczęła notować doskonałe wyniki finansowe. Marże firm w całej gospodarce oraz spółek giełdowych były w do połowy 2021 roku rekordowe lub bliskie rekordów.