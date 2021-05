Przed czwartkową sesją na amerykańskich rynkach akcji panuje lekki optymizm.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Dow Jones rośnie o 0,1 proc., na S&P500 zyskuje mniej niż 0,1 proc., na Nasdaq 100 idzie w górę o 0,2 proc. Oznaczało by to zmianę w porównaniu ze środą, kiedy popytem cieszyły się spółki cykliczne, co pomogło średniej Dow Jones ustanowić rekord, a taniały wzrostowe.