Kontrakty nie pokazują dużego optymizmu

Spekulacje o możliwości ogłoszenia przez Joe Bidena w czwartek 2 bln USD wsparcia dla gospodarki USA nie wywołały zdecydowanej reakcji rynku.

Na ok. dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakty na S&P500; i Dow Jones rosną o 0,1-0,2 proc., a kontrakt na Nasdaq spada o mniej niż 0,1 proc. Inwestorzy większą wagę niż do obietnic przyszłego prezydenta przywiązują prawdopodobnie do rozpoczynającego się w piątek sezonu wyników kwartalnych. Ważne mogą okazać się także czwartkowe dane o tzw. nowych bezrobotnych. Rynek oczekuje wzrostu ich liczby do 795 tys.