Kontrakty sygnalizują spadki na Wall Street

Ostatnia sesja tygodnia na amerykańskich rynkach akcji może przebiegać pod dyktando podaży.

Na ok. dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na S&P500; spadał o 0,7 proc., na Dow Jones tracił 0,8 proc., a na Nasdaq 100 szedł w dół o 0,6 proc. W czwartek S&P500; i Nasdaq kończyły sesję rekordową wartością. Inwestorzy obawiają się, że rynek jest już zbyt drogi i czeka go korekta. Nastrojom nie sprzyjają doniesienia o wolniejszym niż oczekiwano tempie szczepień, które może opóźnić moment pokonania pandemii. Rozczarowaniem okazały się wyniki kwartalne Intela i IBM. Akcje pierwszego tanieją w handlu przedsesyjnym o 5 proc., a drugiego o prawie 8 proc. Spadają ceny akcji innych technologicznych blue chipów, m.in. Apple, którego kurs rósł w czwartek na zamknięciu o prawie 4 proc.

Indeks dolara rośnie, spada rentowność obligacji USD, co potwierdza wzrost awersji do ryzyka. O 1,2 proc. do 1843,60 USD tanieje złoto. O prawie 2,5 proc. do 51,84 USD tanieje ropa WTI.