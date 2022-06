Kontrakty sygnalizują spadki na Wall Street

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Po dwóch dniach wzrostów, w środę na amerykańskich rynkach akcji inicjatywa może należeć do podaży.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Średnią Przemysłową Dow Jones spadał o 0,4 proc., na S&P500 tracił 0,3 proc., a na Nasdaq 100 zniżkował o 0,1 proc. Negatywnie na rynek akcji może wpływać wzrost rentowności obligacji USA, a także lekkie umocnienie dolara. We wtorek sytuacja była odwrotna, co pomogło rynkowi akcji pokonać początkowe osłabienie spowodowane przez złe wiadomości przekazane przez spółkę Target i wynikającą z nich przecenę spółek handlu detalicznego. W środę negatywnym impulsem może okazać się spadek najniżej od 22 lat indeksu liczby wniosków o kredyt hipoteczny. a także obniżenie prognozy globalnego wzrostu przez OECD dzień po tym jak zrobił to także Bank Światowy. Dla inwestorów najważniejsze są jednak piątkowe dane o inflacji.