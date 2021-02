Korekta na dolarze

Obserwowane rano osłabienie dolara nabrało tempa po południu. Pretekstem stały się rozczarowujące dane z amerykańskiego rynku pracy opublikowane o godz. 14:30.

Stopa bezrobocia wprawdzie spadła w styczniu do 6,3 proc. z 6,7 proc., ale było to bardziej wynikiem wypadnięcia ze statystyk osób, które nie decydują się na szukanie pracy. Stąd też dla rynku bardziej miarodajnym wskaźnikiem są teraz zmiany dotyczące nowych etatów. A tutaj wprawdzie styczeń przyniósł ich przyrost po słabym grudniu, ale był on niewielki (49 tys. etatów w sektorze pozarolniczym i zaledwie 6 tys. w prywatnym), co rozczarowało rynki, które postawiły sobie wyższą poprzeczkę po ostatnich lepszych danych ISM i ADP.