Kryzys wkracza w fazę manewrów

W cyklu antykryzysowych spotkań politycznych wszystkich ze wszystkimi w czwartek składa u nas wizytę brytyjski premier Boris Johnson.

Nie sam, w ślad za nim zwiększy się sojuszniczy kontyngent wojskowy. Już od grudnia 100 brytyjskich specjalistów inżynieryjnych działa na granicy z Białorusią, teraz dodatkowo przyjedzie 350 żołnierzy szkockiego komanda piechoty morskiej. Z innej strony uruchomiony został most powietrzny 1700 żołnierzy amerykańskiej 82. dywizji powietrznodesantowej do podrzeszowskiej Jasionki. Co bardzo istotne, dodatkowe siły NATO zostały rozmieszczone – z założenia czasowo – na Podkarpaciu, czyli na wysokości naszej granicy z Ukrainą.