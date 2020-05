Kryzysowe obligacje wejdą na giełdę

28 maja do obrotu na Catalyst wejdą trzy serie obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

To pierwszy rzut papierów, które instytucja wypuściła na sfinansowanie pomocy przedsiębiorstwom. W notowaniach pojawią się serie wygasające w marcu 2024 i 2025 r. oraz we wrześniu 2025 r. Nominał pojedynczego papieru to 1 mln zł, bo były to obligacje kierowane do inwestorów instytucjonalnych. Nie zanosi się natomiast na rychłe emisje dla inwestorów indywidualnych, czego nie wykluczał kilka tygodni temu Paweł Borys, prezes PFR.