Kukurydza drożeje piąty tydzień z rzędu

Kontrakty terminowe na kukurydzę na giełdzie CBOT w Chicago wzrosły o 0,7 proc. do 7,6075 USD za buszel. W rezultacie cena surowca w ciągu tygodnia wzrosłą o około 0,8 proc., co jednak jest już symboliczną zwyżką w porównaniu z 15 proc. wzrostem tydzień wcześniej.

Rynek żyje obawami, że konflikt na Ukrainie może doprowadzić do poważnych problemów z dostawami kukurydzy z tego kraju, który jest jednym z czołowych eksporterów kukurydzy przez swoje porty. Jak szacują specjaliści, na Ukrainie pozostało jeszcze około 16 mln ton kukurydzy do wyeksportowania, co zostało uniemożliwione przez rosyjską agresję na ten kraj.

Dodatkowo, niekorzystne warunki pogodowe w Ameryce Południowej też mogą wpływać na poziom przyszłych dostaw, choć na razie nie zmieniono w ich przypadku wcześniejszych szacunków.