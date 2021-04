Cena kukurydzy na rynku terminowym w Chicago doszła najwyżej od 8 lat z powodu obaw o podaż wywołanych przez niekorzystne warunki pogodowe w USA i ryzyko opóźnienia dostaw z Brazylii, donosi Reuters.

Kukurydza z wiodącego kontraktu notowanego na Chicago Board of Trade (CBOT) drożała do 6,32 USD za buszel i była najdroższa od połowy 2013 roku. Cena soi dochodziła do 14,98 USD za buszel, najwięcej od czerwca 2014 roku.