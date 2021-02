Kurs najpopularniejszej kryptowaluty utrzymuje się powyżej 50 tys. USD w środę rano. Niektórzy uważają, że to zasługa ostatnich wypowiedzi Cathie Wood z Ark Investment Management.

Bitcoin taniał od poniedziałku po osiągnięciu podczas weekendu rekordowej wartości. We wtorek kurs kryptowaluty oscylował wokół poziomu 50 tys. USD. Popyt ożywiał się kiedy spadał do ok. 45 tys. USD. Obecnie bitcoin drożeje o 0,55 proc. do 50676,88 USD.