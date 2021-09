Szwedzki potentat rynku odzieży, koncern H&M pochwalił się wyższym zyskiem za okres czerwiec-sierpień niż oczekiwał rynek, odnotowując wynik lepszy niż przed pandemią. Wrześniowa sprzedaż została jednak nieco dotknięta globalnymi problemami z łańcuchami dostaw, informuje Reuters.

W swoim trzecim kwartale roku fiskalnego detalista odzieżowy, drugi na świecie po hiszpańskim Inditexie, właścicielu marki Zara, wypracował zysk przed opodatkowaniem rzędu 6,09 mld SEK, co oznacza wzrost o 158 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Tymczasem mediana prognoz analityków zakładała wynik na poziomie 5,05 mld SEK. Porównując do tego samego okresu z 2019 r. sprzed wybuchu pandemii zysk był wyższy o 22 proc.

Firma poinformowała równocześnie, że wstępne wyliczenia wskazują, że wrześniowa sprzedaż była nieco wyższa niż rok wcześniej w walutach lokalnych, mimo że popyt nie była w stanie w pełni zaspokoić z powodu zakłóceń i opóźnień w przepływie produktów.

Detalista odczuwa coraz słabsze skutki pandemii, a zamkniętych, tymczasowo, pozostaje tylko 50 placówek w porównaniu z 1800 na początku tego roku.