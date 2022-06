LeBron James pierwszym grającym miliarderem w NBA

O tym, że James został miliarderem, poinformował magazyn Forbes. Zwrócił on uwagę, że większość majątku koszykarza pochodzi z inwestycji biznesowych, a nie wynagrodzenia otrzymanego w trakcie 19-letniej kariery sportowej, które wyniosło łącznie ponad 385 mln USD brutto.

LeBron James, fot. David Richard-USA TODAY Sports / FORUM

Wśród największych źródeł bogactwa Jamesa, Forbes wskazuje The Spring Hill Company, która przyniosła mu ok. 300 mln USD, a także Fenway Sports Group, generująca ok. 90 mln USD. Gwiazdor NBA ma także ok. 80 mln USD w nieruchomościach. Na 30 mln USD szacowana jest wartość inwestycji Jamesa w Blaze Pizza. Forbes szacuje, że łącznie ok. 500 mln USD wartości mają udziały koszykarza w wielu innych spółkach, m.in. Beats by Dre, czy Lyft.

Yahoo Sports pisze, że LeBron James, jako aktywny wciąż zawodnik, ma szansę na wyprzedzenie pod względem bogactwa Michaela Jordana, którego majątek szacowany jest obecnie na ok. 1,7 mld USD.