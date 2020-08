LG Chem nie jest wyjątkiem

Granty dla Jaguara na Słowacji czy Samsunga na Węgrzech też trafiły pod lupę Brukseli, a Koreańczykom polski rząd nie wypłacił jeszcze ani grosza — uspokajają urzędnicy.

11 sierpnia Komisja Europejska poinformowała, że rozpoczęła formalną procedurę notyfikacji pomocy publicznej dla LG Chem. To pierwsze pogłębione badanie wsparcia udzielanego inwestorowi przez polski rząd. Koreańska spółka na rozbudowę fabryki baterii do aut elektrycznych w Biskupicach pod Wrocławiem ma dostać 95 mln EUR pomocy publicznej w postaci m.in. rekordowej wysokości grantu (242,6 mln zł) i zwolnień podatkowych w specjalnej strefie ekonomicznej. Margrethe Vestager, unijna komisarz ds. polityki konkurencji, zapowiedziała, że badanie sprawdzi, czy wsparcie było konieczne, by nakłonić LG Chem do decyzji o rozbudowy zakładu, ogranicza się do niezbędnego minimum i nie zakłóca konkurencji. Ministerstwo Rozwoju (MR) dopiero kilka dni temu otrzymało oficjalną informację z Brukseli.