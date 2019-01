Lokum Deweloper sprzedał 227 lokali w IV kw. 2018

Miniaturowy las zamknięty w szkle

W ostatnich latach przybywa małych manufaktur i start-upów, które tworzą rzeczy niebanalne, unikatowe, spersonalizowane. Kreatywnych artystów, którzy próbują łączyć pasję z biznesem, jest już tak wielu, że niebawem będzie można mówić o rynku prezentów niebanalnych. Bo jak inaczej nazwać biżuterię tworzoną z rysunków dziecka, ubrania dla dzieci do kolorowania, sadzonki drzewek zapakowane w eleganckie pudełka? W tę tendencję wpisuje się firma Barbary Żerkowskiej, która oferuje — jak sama mówi — las zamknięty w słoiku. Przygodę z niebanalnym biznesem dopiero zaczyna. Pół roku temu zainwestowała 10 tys. zł oszczędności, znalazła pracownię, zakupiła sprzęt do pielęgnacji roślin, znalazła podwykonawców i otworzyła Jar of Forest. Ekosystem na biurku Łącząc wiedzę o uprawie roślin z wiedzą artystyczną dotyczącą kompozycji, którą zdobyła na łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, tworzy żywe dekoracje — słoiki pełne lasów. Miniaturowy ekosystem żyje swoim rytmem. Posiadacze leśnych słoików mogą więc na swoim biurku z bliska obserwowaćprzemiany towarzyszące porom roku. Jesienią spadają liście, wiosną zamknięty...