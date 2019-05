Londyn płaci miliony konsultantom ws. brexitu

Brytyjski rząd podpisał pakiet nowych umów brexitowych z zewnętrznymi konsultantami o wartości prawie 160 milionów funtów, donosi serwis BBC.

Wiele z nich ma być realizowanych do kwietnia 2020 r., sześć miesięcy po nowej zaplanowanej dacie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Od czasu referendum z czerwca 2016 r. Whitehall zatrudnił zewnętrzne firmy do prowadzenia prac konsultacyjnych w celu przygotowania kraju do brexitu. Londyn zapowiedział, że będzie nadal „korzystać z porad ekspertów”. Dziewięć firm, które otrzymały kontrakty w ubiegłym roku - w tym Deloitte i Ernst & Young – dostało przedłużenie ich o rok. Kolejnych 11 firm, w tym mniejsze podmioty, otrzymało...