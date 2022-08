Łukoil chce odkupić wszystkie swoje obligacje

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Łukoil, drugi rosyjski producent ropy zaoferował odkupienie swoich obligacji wartości nominalnej 6,3 mld USD aby uniknąć problemów z ich spłatą i zapobiec groźbie uznania spółki za niewypłacalną, informuje Bloomberg.

Rosja oraz rosyjskie firmy mają problem ze spłatą zagranicznych długów po wprowadzeniu międzynarodowych sankcji z powodu napaści na Ukrainę pod koniec lutego. Odcięcie możliwości bezproblemowego transferu pieniędzy do wierzycieli spowodowało wzrost ryzyka ogłoszenia niewypłacalności. Aby go uniknąć Łukoil ogłosił, że wykupi cały swój dług zapewniając, że ma na to dość pieniędzy. Zapowiedział jednocześnie, że kwota odkupienia obligacji spółki będzie ustalana w negocjacjach z poszczególnymi wierzycielami. Bloomberg zwraca uwagę, że taka operacja może okazać się finansowo korzystna dla rosyjskiego koncernu. Jego obligacje notowane są obecnie na poziomie ok. 60 proc. wartości nominalnej lub nawet mniej, a obawy zagranicznych wierzycieli wynikające z sytuacji politycznej mogą skłaniać ich do pozbycia się papierów po niskiej cenie.