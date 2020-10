MAE: następna dekada należy do energetyki słonecznej

Międzynarodowa Agencja Energii prognozuje, że energetyka słoneczna będzie rosła najszybciej w branży OZE w następnej dekadzie, pisze Reuters.

W dorocznym raporcie World Energy Outlook podstawowy scenariusz MAE przewiduje, że odnawialne źródła energii wyprzedzą do 2025 roku węgiel w produkcji elektryczności. Łączny udział energetyki słonecznej i wiatrowej w globalnej produkcji energii ma wzrosnąć do prawie 30 proc. do 2030 roku z 8 proc. w 2019 roku. Zdolności produkcyjne energetyki słonecznej mają rosnąć średnio 12 proc. rocznie.