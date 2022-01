Makroekonomia znikających informatyków

Ucieczka informatyków na zdalne kontrakty w zagranicznych firmach może powodować wzrost płac i nie ułatwia cyfryzacji kraju. Narzekanie na to zjawisko nie ma jednak sensu.

Mamy w ostatnich miesiącach okazję na żywo oglądać koszty ucieczki wykształconych osób z polskiego rynku pracy. Dekady niskiego opłacania pracowników ochrony zdrowia sprawiły, że wielu lekarzy i pielęgniarek wyjechało na Zachód, a my w czasie potężnej pandemii zmagamy się z brakiem personelu. Podobna ucieczka, choć cyfrowa, czeka nas na innym rynku — informatycznym. Polscy informatycy dostają z zagranicy oferty zdalnej pracy, których firmy w Polsce nie są w stanie przebić. To może, według pesymistycznych wizji, utrudnić polskim podmiotom dostęp do usług cyfrowych, spowalniając cyfryzację kraju.