Małe wahania na europejskich giełdach

Zachodnie giełdy rozpoczynają środową sesję od małych wahań indeksów. Inwestorzy przygotowują się do rozpoczęcia nowego sezonu publikacji wyników przez spółki - informują maklerzy.

Wskaźnik Stoxx Europe 600 jest bez zmian, a pozostałe główne indeksy w regionie nieznacznie się wahają.

Na minusach w Stoxx 600 są sektory skupiające spółki cykliczne, w tym firmy motoryzacyjne i banki.

Pozytywnie wygląda branża spółek energetycznych - w reakcji na rosnące ceny ropy naftowej na giełdach paliw na świecie.

fot. Bloomberg

Regionalnie na plus wyróżnia się giełda w Sztokholmie, z największą zwyżką indeksu.

Akcje spółki Casino drożeją o 5,4 proc.- najmocniej od 6 miesięcy.

Firma prowadzi rozmowy z Carrefour na temat przejęcia francuskiej sieci przez Alimentation Couche-Tard. Carrefour zyskuje 11 proc.

Cropenergies zyskuje 4,5 proc. po podwyższeniu prognoz zysku za III kw.

Telefonica zwyżkuje o 11 proc. po sprzedaży pakietu Telco Tower firmie American Tower za 7,7 mld euro.

Just Eat Takeaway.com traci 2,7 proc. po korekcie danych za IV kw.

Orsted A/S zniżkuje o 8 proc. - spółka podała, że jej zysk w 2021 będzie niższy niż ten w 2020.

Inwestorzy czekają na publikacje kwartalne spółek i sygnały ożywienia gospodarczego w reakcji na wprowadzane szczepionki na Covid-19.

Tymczasem w wielu krajach możliwe jest wprowadzenie kolejnych obostrzeń, a kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzega nawet, że lockdown w niemieckiej gospodarce może zostać przedłużony nawet do Wielkanocy z powodu ryzyka szybko rozprzestrzeniającej się nowej odmiany koronawirusa z W.Brytanii.

"Po szczytach na giełdach, które widzieliśmy pod koniec ubiegłego roku, to normalne, że rynek teraz pozostaje płaski" - mówi Ignacio Cantos, dyrektor inwestycyjny ATL Capital.

"Dane makro są słabe. Nawet jeśli informacje o szczepionkach na Covid-19 są pozytywne, to w Europie jest więcej blokad w gospodarkach" - dodaje.

Cantos wskazuje, że jest jednak katalizator do zwyżek na rynkach.

"To będzie nadchodzący sezon wyników kwartalnych" - ocenia.

Tymczasem w USA trwają przygotowania do głosowania w sprawie usunięcia prezydenta Donalda Trumpa z urzędu. Izba Reprezentantów wezwała we wtorkowej rezolucji wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a do wykorzystania 25. poprawki do konstytucji, która mówi o usunięciu prezydenta ze stanowiska. Demokraci obwiniają Donalda Trumpa o zeszłotygodniowy szturm jego zwolenników na Kapitol.

Prezydent elekt Joe Biden przygotowuje się zaś do czwartkowej prezentacji planu stymulacyjnego dla amerykańskiej gospodarki. Dla kolejnej rundy pomocy gospodarce - po Covod-19 - Biden musi szukać porozumienia z Republikanami.

Na rynku walutowym euro jest kupowane po 1,2196 USD, niżej o 0,1 proc.

Brytyjski funt zyskuje 0,1 proc. do 1,3680 USD.

Japoński jen kosztuje 103,74 za 1 USD, bez zmian.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,12 proc., niżej o 1 pb.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 53,50 USD, wyżej o 0,55 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 56,93 USD za baryłkę, wyżej o 0,62 proc.

Złoto zyskuje 0,1 proc. do 1.856,63 USD za uncję.

O 11.00 inwestorzy poznają dane o produkcji przemysłu w strefie euro w XI.