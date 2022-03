Mało wyraziste odreagowanie spadkowe cen pszenicy

Na wykresie notowań pszenicy w ostatnich dniach obserwowaliśmy wyjątkowy rajd w górę – cena tego zboża w USA zwyżkowała aż o około 40% w ciągu zaledwie tygodnia. Tym samym, dotarła ona do poziomów przewyższających 13 USD za buszel.

Tymczasem dzisiaj rano notowania pszenicy zanotowały pierwszy spadek od tygodnia. Nie jest on jednak wyraźny, a presja na wzrost cen pszenicy nadal się utrzymuje – bowiem tuż po zniżce do okolic 12 USD za buszel, cena pszenicy z powrotem ruszyła w górę. Było to więc raczej techniczne odreagowanie niż istotna zniżka.