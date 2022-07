Mamy parytet na EURUSD, co dalej?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wczoraj doszło do ważnego wydarzenia na rynkach finansowych. Inwestorzy wycenili, że euro jest tyle samo warte co dolar, czyli osiągnęliśmy parytet. Pomimo dodrukowania potężnej ilości pieniędzy przez Fed, dolar jest obecnie najbardziej pożądaną walutą na świecie. Dzieje się tak ze względu na znacznie wyższe stopy procentowe i ostatnie agresywne podwyżki i wciąż ujemne stopy w strefie euro! Z drugiej strony dolar daje również schronienie przed potencjalną recesją, która zaczyna pukać do nas z każdej ze stron.

Parytet na EURUSD został osiągnięty, ale para dosyć szybko odbiła z tego poziomu. Nie jest to jakieś duże odbicie, ale zdecydowanie widać, że inwestorzy czekają na dalsze sygnały. Z pewnością kolejnym sygnałem może być dzisiaj odczyt inflacji CPI z USA. Oczekuje się dalszego wzrostu CPI do 8,8% r/r z poziomu 8,6% r/r, ale obniżenie dynamiki inflacji bazowej do 5,7% r/r z poziomu 6,0% r/r. Nie wydaje się jednak, żeby doszło dzisiaj do takiego zaskoczenia, żeby Fed zdecydował się na mniejszą podwyżkę w lipcu (jak i również większą). Fed chce pozostać wiarygodny, dlatego wiele słów na temat chęci walki z inflacją musi zostać udowodnione poprzez kolejną mocną podwyżkę o 75 punktów bazowych. Tak też widzi to rynek, gdzie kontrakty na stopy procentowe w pełni wyceniają taką podwyżkę. Z drugiej strony rynek widzi, że po tej podwyżce dojdzie do spowolnienia i najprawdopodobniej będziemy mieli jeszcze dwie podwyżki o 50pb lub jedną o 50pb i dwie o 25 pb i cykl może teoretycznie zakończyć się już w tym roku! Na ten moment nie widać sygnałów spowolnienia inflacji i Fed prawdopodobnie nie przejmie się znacząco dzisiejszym odczytem. Oczywiście spadek cen ropy naftowej i nadchodząca recesja mogą zrobić wiele i w zasadzie na to może czekać Fed. Rynek pracy jest mocny, ale pokazuje oznaki osłabienia. W USA ostatni raport z rynku pracy pokazał mocny wzrost zatrudnienia, ale wgłębiając się w szczegóły możemy zauważyć, że spadło zatrudnienie na pełen i niepełny etat, ale wzrosła liczba osób, która jest zatrudniona na wiele etatów. Dzisiaj o 14:30 poznamy wspomniany raport inflacyjny, który raczej po prostu da nam pewność, że inflacja jeszcze się nie cofa i wymaga dalszego zaostrzania polityki pieniężnej.