Maroko chce sprzedać obligacje o wartości 2 mld dolarów

Maroko rozważa sprzedaż pod koniec września obligacji skarbowych o łącznej wartości ok. 2 mld dolarów.

Królestwo rozważa dwie emisje obligacji o wartości 1 mld dolarów. Każda z nich ma mieć pięcioletni termin zapadalności.

Obligacje zostaną odnowione lub wykorzystane do wykupu poprzedniej emisji, której termin zapadalności przypada na początek października. Sprzedaż obligacji nominowanych w dolarach ma pomóc w zbudowaniu rezerw walutowych.

Gospodarka Maroko w większości opiera się na turystyce, rolnictwie i eksporcie towarów do Europy. Aktualne szacunki wskazują, że w tym roku PKB kraju spadnie po raz pierwszy od dziesięcioleci. Recesja ma sięgnąć ok. 5 proc.

Minister finansów Mohamed Benchaaboun przewiduje, że wskaźnik zadłużenia rządu w stosunku do PKB wzrośnie w 2020 roku do 75 proc. W 2019 roku było to 65 proc.