Marriott zawiesza działalność w Rosji

Amerykański gigant zakwaterowania już 10 marca informował, że w związku z napadem Rosji na Ukrainę wstrzymuje wszelkie nowe inwestycje w Rosji, w tym związane z otwarciem nowych obiektów hotelowych. .

Obecnie wstrzymujemy wszelką działalność i skupiamy się na opiece nad naszymi współpracownikami z Rosji – napisała sieć w komunikacie.

Pierwszy kwartał br. Marriott zaliczył na plus, odzyskując nieco potencjał finansowy po załamaniu w wyniku pandemii Covid-19. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wzrósł do 377 mln USD (1,14 USD na akcję). Rok wcześniej była to strata w wysokości 11 mln USD (0,03 USD na akcję). Kluczowy wskaźnik w branży hotelarskiej, RevPar (przychód na dostępny pokój) wzrósł o 96,5 proc. rok do roku.