Amerykański gigant farmaceutyczny poinformował w czwartek, że wyda 11,5 mld USD na przejęcie producenta leków na choroby rzadkie Acceleron Pharma, pisze Reuters.

Merck zapłaci 180 USD za akcję Acceleron, co stanowi ok. 2,6 proc. premii w stosunku do środowego zamknięcia. Transakcja gotówkowa ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale roku.