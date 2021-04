Notowania miedzi zakończyły się w piątek w USA najwyższym kursem od sierpnia 2011 roku.

Miedź zdrożała już trzeci tydzień z rzędu. Metal drożeje w związku z planem administracji prezydenta Joe Bidena dokonania w USA wielkich inwestycji w infrastrukturę oraz produkcję energii z odnawialnych źródeł. Notowaniom miedzi sprzyja także słabnięcie dolara, którego indeks spada w piątek, a przez tydzień stracił ok. 0,7 proc.

fot. Bloomberg

Miedź z najczęściej handlowanego kontraktu majowego drożała w piątek na zamknięciu sesji na Comex o 1,5 proc. do 4,336 USD za funt. To najwyższa cena metalu od sierpnia 2011 roku. Przez tydzień miedź zdrożała o ok. 4 proc. Od początku roku miedź zdrożała już o 23 proc., a przez 12 miesięcy o 82 proc.