Między Audi a Warszawą

Oddałem kierownicę. Oddałem klawiaturę. Oddałem „Autoportret”. Oddałem, bom ciekaw opinii muzyka. Tym razem to naprawdę koniec mojego tekstu. Pozdrawiam. Marcin Bołtryk. Grzegorzu?

„Dzień dobry, jak się panu jeździ?” — tym pytaniem zawsze zaczynałem swój niedzielny dyżur na postoju taksówek przy ul. Miechowity w Krakowie. Miałem ze sobą chlebak z ważnymi rekwizytami towarzyskimi (szachy magnetyczne, książeczki o przygodach Myszki Miki) oraz podstawowym prowiantem na wypadek dłuższego kursu. Szło o to, żeby nudzący się szofer wpuścił mnie choć na chwilę do środka, pozwolił pobawić się kierownicą, lewarkiem skrzyni biegów, dźwigienką migaczy. Zdarzali się tacy, którzy kończyli przygodę krótko: „a co cię to, gówniarzu, obchodzi?”. Większość jednak reagowała przyjaźnie. Był początek lat 70., więc tabor składał się głównie z warszaw 203/230 i dogorywających garbusek M20. Czasem trafiała się wołga GAZ-21, wielkim światem (GAZ-24) pachniało z rzadka. Obiektem największego pożądania był oczywiście fiat 125p i o to, jak się panu jeździ, najchętniej pytałem właścicieli takich właśnie ekskluzywnych limuzyn. O incydentalnych wtedy mercedesach nie wspominam — ich dominacja na postojach przypadła na późne lata 80. i 90., kiedy to można było już sprowadzić egzemplarze „przejściówek” i „beczek” po pierwszym milionie kilometrów (stan idealny), a ja zacząłem zajmować się tym, czym zajmuję się do dzisiaj.