Międzynarodowy Czempion: Globtroter

Tytuł Globtrotera trafił do firmy Lactex. Wyróżnione zostały Fabryka Obrabiarek Rafamet oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Nagroda główna: Lactex

W tym roku laur dla spółki, która wychodzi na najbardziej odległe geograficznie rynki, trafił do firmy Lactex, oferującej produkty mleczarskie. To pierwsza polska firma, która zaczęła eksportować tego typu towary do Chin. Początki jej handlu z Państwem Środka sięgają 2006 r. W ostatnich latach udało jej się zdobyć około 2 proc. udziału w tym olbrzymim rynku.

Oprócz Chin do największych odbiorców jej produktów należy Irak, Mjanma, Singapur, Syria, Tajlandia i Wietnam. Na tych rynkach spółka musi konkurować z potężnymi graczami z Nowej Zelandii i eksporterami z wielu innych krajów.

Robert Chmielewski, dyrektor generalny firmy Lactex

Firma wygrywa z konkurencją dobrą jakością i przystępną ceną. Lactex stawia także na obsługę transakcji dokumentowych - tak aby zapewnić klientom bezproblemowy odbiór towarów w porcie przeznaczenia i ich płynną odprawę bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów.

Obecnie za granicę trafia 100 proc. sprzedaży firmy Lactex. Firma eksportuje na 39 zagranicznych rynków. W 2018 r. wartość jej eksportu była na poziomie 47,1 mln zł, natomiast w 2020 r. wzrosła aż do 87,3 mln zł.

Zdaniem szefostwa firmy Lactex nie ma jednej rady, która byłaby kluczem do sukcesu za granicą. To zależy od wielu czynników, które często są niezależne od eksportera. Przedsiębiorca musi znać przepisy importowe, celne, weterynaryjne oraz wiele innych. Dotyczy to każdego rynku docelowego. Nawet najmniejszy błąd w oznakowaniu towaru, jego pakowaniu czy dokumentacji może spowodować konkretne straty finansowe po stronie firmy albo jej klienta. Sporym wyzwaniem dla firmy są także zagadnienia logistyczne. Trzeba zwracać uwagę na detale, ponieważ zarówno technologia produkcji żywności, jak i wymagania konkretnych rynków stale się zmieniają. Lactex stara się nadążyć za tymi zmianami, wprowadzając nowe produkty, takie jak substytuty mleka w proszku z tłuszczami roślinnymi. To umożliwiło spółce wejście na rynki Afryki Zachodniej, które wcześniej były dla niej niedostępne.

Wyróżnienie: Fabryka Obrabiarek Rafamet

Rafamet produkuje tokarki dla kolejnictwa i obrabiarki wielkogabarytowe. Obecnie eksportuje aż na 80 zagranicznych rynków. Udział eksportu w sprzedaży ogółem w 2020 r. firma odnotowała na poziomie 62 proc. W tym właśnie roku Rafamet wysłał za granicę towary warte w sumie 55 mln zł. Do największych odbiorców tej spółki należą Australia, Azerbejdżan, Brazylia Chile, Chiny, Japonia, Peru i Etiopia.

Wyróżnienie: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zajmuje się produkcją banknotów, dokumentów, druków zabezpieczonych i systemów IT. W 2020 r. wartość jej eksportu sięgnęła 69,6 mln zł, a jego udział w sprzedaży wyniósł aż 93 proc. Produkty firmy trafiają na 33 rynki. Najwięksi odbiorcy to m.in. Armenia, Dominikana, Gwatemala, Honduras, Liban i Peru.