Miliard rocznie na mieszkania komunalne

BGK zwiększa dla gmin finansowanie mieszkań komunalnych i socjalnych. Wciąż brakuje ich setek tysięcy w całym kraju.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zwiększy budżet Funduszu Dopłat, z którego gminy mogą się ubiegać o wsparcie finansowania mieszkań komunalnych, socjalnych i noclegowni dla bezdomnych. W 2019 i 2020 r. rocznie do rozdysponowania dla gmin będzie 500 mln zł, a w latach 2021-25 - już 1 mld zł rocznie. „Pieniędzy powinno wystarczyć na wszystkie przedsięwzięcia spełniające formalne wymagania” - informuje bank w komunikacie prasowym. Dotychczas bank przeznaczał na ten cel znacznie mniej. W ciągu 12 lat istnienia Funduszu Dopłat przyznał samorządom łącznie niecałe 1,3 mld zł. To pozwoliło na wsparcie ponad 1,6 tys. przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości 3,92 mld zł.

– Program zaowocował już 20 tysiącami lokali w całej Polsce. Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat powstało 19 tys. mieszkań i 1,1 tys. miejsc noclegowych dla osób bezdomnych. Finansujemy kolejne na bieżąco – mówi Dariusz Stachera, dyrektor zarządzający pionem programów mieszkaniowych w BGK.

Tymczasem problem braku mieszkań komunalnych i socjalnych w Polsce od lat jest nierozwiązany i morze się okazać, ze pieniędzy i tak będzie za mało. Szacuje się, że pod koniec ubiegłego roku tylko mieszkań socjalnych brakowało ok. 150-200 tys. Miasta nie nadążają z budowaniem nowych lokali i remontami - prawdopodobnie żadna gmina w Polsce nie rozwiązała do tej pory tego problemu. Co gorsza, liczba wniosków o takie lokale wciąż rośnie.

- W Poznaniu na koniec roku 2018 szacowaliśmy potrzeby mieszkaniowe miasta na ponad kilka tysięcy dodatkowych lokali. Wynika to z wniosków o pomoc mieszkaniową składanych w trybie uchwały Rady Miasta, liczby oczekujących na wykonanie wyroków eksmisyjnych oraz faktu, że 640 rodzin mieszka obecnie w barakach- mówi Tomasza Lewandowskiego, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w Poznaniu, spółki komunalnej.

Dodaje, że ZKZL dysponuje obecnie nieco ponad 12,6 tys. mieszkań. Jego zdaniem, zwiększenie finansowania BGK to dobry sygnał dla samorządów, choć sytuacji nie da się poprawić szybko.

- Nieustannie pracujemy nad powiększeniem miejskiego zasobu lokalowego, inicjując nowe inwestycje oraz remontując i przywracając do użytku istniejące mieszkania. Musimy szukać dodatkowych źródeł finansowania tych przedsięwzięć. Wcześniej budżet Funduszu Dopłat był na poziomie ok. 150 mln zł rocznie, w obecnym roku było to 500 mln zł. Zwiększenie tej puli do kwoty 1 mld zł jest więc bardzo dobrym sygnałem dla samorządów, szczególnie w perspektywie kilkuletniego finansowania na takim poziomie - mówi Tomasz Lewandowski.

Budżet BGK to nadal jednak kropla w morzu potrzeb, jeśli popatrzymy na potrzeby miasta. Poznań do roku 2024 na inwestycje i remonty w miejskim zasobie mieszkaniowym planuje przeznaczyć ok. 500 mln zł.

Rekordzistką, jeśli chodzi o problem braku lokali z zasobu miejskiego, jest prawdopodobnie Warszawa.

- Według danych na koniec 2018 r., na mieszkanie od miasta oczekuje ponad 2,5 tys. gospodarstw domowych, które mieszkają poza zasobem komunalnym - informuje Klimczak Konrad z Biura Marketingu Urzędu Miasta St. Warszawy.

Czas oczekiwania na mieszkania komunalne czy socjalne w stolicy wynosi średnio od kilku miesięcy do 2,3 lat, w zależności od sytuacji w danej dzielnicy. W najbliższych latach Warszawa planuje wybudować bloki z 770 lokalami komunalnymi za 225,3 mln zł, co nawet w połowie nie pokryje zapotrzebowania na nowe mieszkania. Dotychczas od BGK na nowe inwestycje i remonty mieszkań miasto dostało ok. 26 mln zł.