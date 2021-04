Minutki Fed powstrzymały spadki na Wall Street

Rezerwa Federalna opublikowała protokół z marcowego posiedzenia FOMC, który świadczy o tym, że amerykański bank centralny nie zamierza w najbliższym czasie zaostrzać polityki fiskalnej. Minutki Fed złagodziły pełzające spadki głównych indeksów. W środę pod kreską znalazł się jedynie Nasdaq Composite.

Dow Jones zyskał 0,05 proc. i zamknął się z wynikiem 33,446.26 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,15 proc. do 4,079.95 pkt po raz kolejny w tym miesiącu notując nowy rekord zamknięcia, a Nasdaq Composite spadł o 0,07 proc. do 13,688.84 pkt.

Inwestorzy skupili swoją uwagę na protokole z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), który potwierdził, że Fed nie planuje zaostrzać polityki fiskalnej, w tym przede wszystkim podwyżki stóp procentowych. Szerokim echem odbiły się także plany Joe Bidena dotyczące podwyżki podatku dochodowego dla osób prawnych, które zyskały poparcie ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o jeden punkt bazowy do 1,67 proc., zaś rentowność 30-letnich obligacji wzrosła o 3 punkty bazowe do 2,35 proc.

Zgodnie z danymi IBES Refinitiv, analitycy podnieśli oczekiwania co do wzrostu zysków S&P 500 za pierwszy kwartał do 24,2 proc. 5 lutego szacowano, że wyniesie on 21 proc. Prezes JPMorgan Chase, Jamie Dimon, stwierdził z kolei, że Stany Zjednoczone mogą spodziewać się boomu gospodarczego do 2023 roku jeśli jak najwięcej dorosłych zostanie zaszczepionych, a wydatki na programy pomocowe będą kontynuowane.

Sesję do udanych mogą zaliczyć spółki technologiczne. Zyskiwały m.in. Amazon (+1,72 proc.), Apple (+1,34 proc.), Facebook (+2,23 proc.), Google (+1,35 proc.), Intel (+1,05 proc.), Microsoft (+0,82 proc.), Netflix (+0,45 proc.), Twitter (+2,97 proc.). Spadek o 2,99 proc. zanotowała Tesla.

S&P 500 odnotował 32 nowe 52-tygodniowe maksima i żadnych nowych minimów, a Nasdaq Composite 63 nowe szczyty i 34 nowe dołki. Wolumen na giełdach w USA wyniósł 9,41 mld akcji w porównaniu ze średnią 12,16 mld w ciągu ostatnich 20 dni sesyjnych.

Złoto przerwało trwającą od czterech sesji serię wzrostów. Jego cena spadła o 0,1 proc. do 1741,90 USD za uncję. Ropa WTI zdrożała z kolei o 0,7 proc. do 59,77 USD za baryłkę.