Mlekpol rozwija się w Azji

Na zagranicznych rynkach wzrósł popyt na polskie produkty mleczarskie, więc Mlekpol idzie po rekord w skupie.

Nie tylko producenci środków do dezynfekcji czy maseczek i rękawiczek rosną w trakcie pandemii. Zyskał na niej także producent nabiału. W okresie styczeń–lipiec Mlekpol wyeksportował do Chin o 50 proc. więcej mleka UHT niż w tym samym okresie ubiegłego roku, podczas gdy branża tylko utrzymała wyniki — eksport wyniósł 1,4 mld EUR (wzrost o 1 proc.). Wartość eksportu mleka UHT przez sam Mlekpol do końca września 2020 r. wyniosła 130 mln zł.