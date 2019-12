Mniej wydatków na niezdolność do pracy

Przeciętnie prawie 1,5 tys. zł na osobę wypłacał ZUS w 2018 r. z tytułu świadczeń związanych z niezdolnością do pracy.

W stosunku do roku wcześniejszego była to kwota niższa o 13,67 zł. Najwyższe wydatki wiązały się ze schorzeniami z grupy zaburzeń psychicznych i w zachowaniu — stanowiły one prawie 16 proc. ogółu wypłat zakładu. W przypadku mężczyzn ZUS najwięcej wydaje z powoduprzewlekłej choroby niedokrwiennej serca (4,4 proc.). Wysokie wydatki związane z nieobecnością kobiet wynikają z opieki położniczej, głównie w okresie ciąży (22 proc.). We wszystkich wydatkach zakładu świadczenia pieniężne związane z niezdolnością do pracy stanowiły w 2018 r. 12,8 proc. wszystkich wypłat. W 2017 r. ten wskaźnik wyniósł 13,9 proc.