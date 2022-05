Mocne zwyżki na giełdach w USA

W efekcie na finiszu sesji wskaźnik największych blue chipów średnia przemysłowa Dow Jones drożał o 1,61 proc. Indeks szerokiego rynku S&P500 zwyżkował o 1,99 proc. Natomiast technologiczny Nasdaq zyskiwał 2,68 proc.

Paradoksalnie jednym z czynników, które wpłynęły na podniesienie morale inwestorów były najnowsze dane o PKB Stanów Zjednoczonych w I kwartale br. Potwierdziły one, że największa na świecie gospodarka skurczyła się i to nawet więcej niż zakładał pierwotny szacunek. Spadek PKB sięgnął bowiem 1,5 proc. w ujęciu anualizowanym, co sugeruje, że przyszłe działania Fed mogą być jednak mniej jastrzębie niż ostatnio spekulowano. Podobny wniosek płynął z zaprezentowanego w środę protokołu z ostatniego, majowego posiedzenia FOMC, organu Fed odpowiedzialnego za politykę stóp procentowych. Co prawda większość decydentów poparła podwyżki stóp o 50 punktów bazowych w czerwcu i lipcu, w silnym ruchu mającym utemperować nieco inflację, jednak ich stanowiska wydają się elastyczne, co może oznaczać, że prawdopodobnie mogą zmienić swoje nastawienie już we wrześniu na bardziej gołębie.

Pozostałymi dosyć ważnymi czwartkowym odczytami była liczba tzw. nowych bezrobotnych, która w ubiegłym tygodniu zeszła do poziomu 210 tys. spadając mocniej niż oczekiwano oraz kwietniowy, szósty już z rzędu spadek liczby umów sprzedaży domów, notując najdłuższą spadkową serią od 2018 r.

Indeks zmienności CBOE zwany też indeksem strachu spadł w czwartek do najniższego poziomu od 18 maja. Dobre nastroje obecne były na całym szerokim rynku na co wskazują dodatnie zmiany w przypadku wszystkich 11-tu głównych składowych indeksu S&P500 z producentami konsumenckich dóbr oraz sektorem finansowym na czele.

Akcje wzrosły m.in. po dobrych wynikach, które napłynęły z sektora detalicznego, pozwalając na odzyskanie zaufania, jakie zostało zachwiane przez rozczarowujące rezultaty dużych detalistów w zeszłym tygodniu. Akcje Macy’s zyskiwały momentami ponad 15 proc. po tym, jak sieć luksusowych domów towarowych podniosła prognozy zysku na 2022 r. Akcje dyskontów Dollar Tree i Dollar General również mocno zdrożały po ponad 14 proc. zawdzięczając to także podniesieniu projekcji finansowych.

Ważnym wydarzeniem dla parkietu była informacja że producent chipów Broadcom ma przejąć VMware, spółkę która specjalizuje się w usługach w chmurze za 61 mld USD, co byłoby jednym z największych przejęć technologicznych wszechczasów. Akcje Broadcomu wzrosły o ponad 4 proc., a VMWare o 3 proc.