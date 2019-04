Mocniejsze otwarcie na złotym

Początek nowego tygodnia przynosi otwarcie kwotowań złotego, podobnie jak eurodolara, za pomocą nieznacznej luki wzrostowej. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,2790 PLN za euro, 3,7835 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,7733 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9465 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,917% w przypadku obligacji 10-letnich.

Początek nowego tygodnia na rynku FX przynosi podbicie wycen bardziej ryzykownych aktywów, w tym PLN. Luka jest nieznaczna (ok. 0,6 PLN) niemniej stanowi potwierdzenie tendencji z ostatnich 2 tygodni. Równocześnie na szerokim rynku obserwujemy spadek wyceny japońskiego jena do najsłabszego poziomu w tym roku, a kwotowania EUR/CHF oscylują blisko miesięcznych maksimów. Zarówno JPY jak i CHF traktowane są przez inwestorów jako tzw. „bezpieczne przystanie” co sugeruje globalny spadek awersji do ryzyka. Ostatnie, choć relatywnie słabe, dane z Chin wskazują, iż działania Pekinu mogą docelowo przyniesie stabilizację tamtejszej gospodarki. Dodatkowo rozpoczyna się sezon wyników spółek w USA, gdzie istnieje duża szansa na podbicie obniżonych oczekiwań wynikowych. Lokalnie warto wspomnieć o piątkowej decyzji S&P, gdzie podtrzymany został rating Polski na poziomie A-. Agencja spodziewa się wzrostu w 2019 r. „tuż poniżej 4%”, a sam pakiet fiskalny podbije deficyt do 1,5% w tym roku oraz 2,6% w 2020 r. W szerszym ujęciu nastroje wokół PLN pozostają korzystne – należy mieć jednak świadomość, iż wynika to głównie z wydarzeń na szerokim rynku, a nie impulsów związanych bezpośrednio ze złotym.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. finalnego odczytu CPI za marzec, gdzie spodziewana jest dynamika 1,7% r/r. Ponadto warto bliżej przyjrzeć się wystąpieniom przedstawicieli FED. W przypadku PLN w dalszej części tygodnia warto skupić się na inflacji bazowej (wtorek), danych z rynku pracy (środa), produkcji przemysłowej i minutes RPP (czwartek) oraz piątkowej decyzji Moody's dot. ratingu.

Z rynkowego punktu widzenia USD/PLN spadł poniżej 3,78 PLN. EUR/PLN oscyluje blisko 4,2740 PLN.