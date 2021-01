Morawiecki o szansie otwarcia m.in. gastronomii

Otwarcie gospodarki a zwłaszcza branż najbardziej narażonych na kontakty społeczne, jest niezwykle wrażliwym działaniem z punktu widzenia walki z pandemią - powiedział premier Mateusz Morawiecki pytany o możliwość otwarcia gastronomii. Dodał, że rząd przygotował rekompensaty dla przedsiębiorców.

Premier były pytany w poniedziałek podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku, kiedy branża gastronomiczna będzie mogła wrócić do normalnej działalności oraz czy jest szansa, że pracownicy gastronomii i innych "odgórnie zamkniętych branż" będą mieli możliwość wcześniejszego zaszczepienia się, by móc wrócić do normalnego funkcjonowania.