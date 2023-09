Morgan Stanley nadal stawia na obligacje skarbowe

Amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley rekomenduje inwestorom utrzymanie zainteresowania obligacjami skarbowymi. Twierdzi, że rynki mogą być zbyt optymistyczne odnośnie miękkiego lądowania gospodarki, informuje Bloomberg.

W notce do klientów ekonomiści Morgan Stanley napisali, że nadal zalecają przeważanie pozycji na obligacjach. Uważają, że „…ekstrapolacja rynkowa silnego wzrostu w perspektywie długoterminowej poprzez wyższe długoterminowe stopy realne może się nie sprawdzić, przez co wzrost rentowności z długiego końca będzie podatny na korektę”.

Szczególną uwagę bank zaleca zwrócić w stronę obligacji o 5- i 30-to letnim terminie zapadalności, które indeksowane są inflacją.

Benchmarkowa rentowność w USA wzrosła o około punkt procentowy w porównaniu z tegorocznym minimum ustalonym w kwietniu, gdy inwestorzy wycofali zakłady na obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej w tym roku ze względu na lepsze niż oczekiwano dane ekonomiczne.

Tymczasem zyski z obligacji dziesięcioletnich wzrosły w poniedziałek o kolejne trzy punkty bazowe do 4,29 proc. po tym, jak sekretarz skarbu Janet Yellen stwierdziła w niedzielę, że „jest przekonana co do uniknięcia recesji i powstrzymania inflacji.

Kluczowy dla zachowania papierów skarbowych w najbliższej przyszłości może okazać się zaplanowany na najbliższą środę (13.09) raport o sierpniowej inflacji cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się, że ogólna inflacja CPI nieco ponownie przyspieszyła, jednak liczona w ujęciu bazowym (bez żywności i paliw) lekko wyhamowała.