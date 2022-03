Może czas na surowce w portfelu?

Rynki surowcowe przez długie lata mierzyły się z szeregiem strukturalnych problemów co skutkowało słabnącym popytem i w konsekwencji spadającymi cenami. Silne tendencje globalizacyjne, niski poziom inwestycji, przeniesienie dużej części handlu do sieci i co za tym idzie spadek kosztów na wielu poziomach oraz duża konkurencja cenowa z jednej strony, a z drugiej sukcesywne odchodzenie od surowców konwencjonalnych na rzecz poszukiwania efektywności energetycznej z wykorzystaniem źródeł proekologicznych niejako wymuszało po stronie podażowej ograniczanie produkcji wielu kategorii surowców.

Przereagowanie negatywnych tendencji dokonało się bezpośrednio po okresie lock downow, niespełna dwa lata temu. Odłożony w czasie popyt konsumpcyjny i śmielszy inwestycyjny z doładowaniem w postaci wsparcia banków centralnych wywołał potężną nierównowagę, która w efekcie zapoczątkowała okres zwyżek na rynkach surowcowych. Deficyty były widoczne we wszystkich kategoriach, a prognozy ekonomiczne wskazywały na potrzebne długie miesiące konieczne do zbilansowania rynku. I pewnie by do tego doszło jeszcze w tym roku jednak napaść Rosji na Ukrainę przyczyniła się do wystąpienia realnego ryzyka negatywnego szoku podażowego. Gospodarki wielu krajów stanęły w obliczu poważnego kryzysu energetycznego i rolnego. Już teraz wiadomo, że konsekwencją wojny będą utrzymujące się wysokie ceny surowców (jako efekt spadku podaży, zakłóconych łańcuchów dostaw, wzrostu kosztów transportu, realizacji kosztownych projektów transformacji w tym uniezależnienia się od dostaw rosyjskich) oraz towarzysząca im wysoka inflacja. Inflacja, która w obecnym wydaniu ma w sobie czynniki zarówno popytowe, podażowe jak i charakter długo i krótkoterminowego oddziaływania nie może być już dłużej ignorowana przez FED czy ECB, a jej powstrzymanie może zająć więcej czasu niż do niedawna sądzono. Historycznie okresy podwyżek stop procentowych jak również czas ustabilizowania ich na określonym poziomie to złote lata dla rynków surowcowych. Tak więc najbliższa przyszłość to okres kiedy będzie studzony popyt ale jednocześnie szansa na trwale odbudowanie zapasów i skuteczne zbilansowanie rynku. Wydaje się, że do tego jest jeszcze długa droga. Natomiast dla inwestorów, w tym klientów funduszy inwestycyjnych udział w rynkach surowcowych stanowi możliwość poszerzenia spektrum finansów osobistych o nową kategorię inwestycyjną jako wehikułu służącego do przejścia przez bardziej wymagający czas.