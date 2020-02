Możesz wybrać lub zmienić organizację

Exatel: koszt budowy sieci 5G w Polsce "od zera" nawet do 5,8 mld zł

Koszt budowy sieci 5G w Polsce "od zera" to wydatek od 3,9 mld zł do 5,8 mld zł, natomiast jeśli wykorzystane zostałyby istniejące maszty, to koszty powinny zamknąć się w przedziale pomiędzy 2,04 mld zł a 3,03 mld zł - poinformował we wtorek prezes Exatel Nikodem Bończa Tomaszewski.