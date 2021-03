Rząd wydłuży voucher turystyczny

Gut-Mostowy: w przyszłym tygodniu rząd powinien zająć się ustawą dot. wydłużenia vouchera turystycznego

Projekt ustawy przewidujący m.in. dłuższy czas na realizację vouchera turystycznego został zatwierdzony przez Komitet Stały Rady Ministrów i rząd zapewne na najbliższym posiedzeniu zajmie się tym projektem - przekazał w sobotę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który ma m.in. przedłużyć do dwóch lat realizację vouchera turystycznego, czy przesunąć do końca grudnia 2021 termin zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów.

– Jest to (projekt ustawy - PAP) zatwierdzony po komitecie Stałym rady Ministrów. Rada Ministrów zapewne na najbliższym posiedzeniu zajmie się tą ustawą - poinformował w sobotę Gut-Mostowy w zakopiańskim radiu Alex.

Dodał, że jeśli w przyszłym tygodniu rząd przyjąłby projekt, to Sejm mógłby się nim zająć już na kolejnym posiedzeniu.

Wiceminister pytany o przyszłość turystyki w 2021 r. zaznaczył, iż przyszłość jest niepewna.

– Szczepionki dają pewną perspektywę, że najbliższe miesiące przyniosą zdecydowane ograniczenie tej pandemii, ale zapewne nie pożegnamy się z nią na zawsze - przyznał.

– Jeżeli miałbym ocenić pewne szanse, to myślę, że jednak w okresie wakacyjnym, a na pewno już powakacyjnym - wtedy kiedy będzie 60-70 proc. społeczeństwa zaszczepione - to na pewno wrócimy na pewne tory normalności. Na pewno nie wrócimy do takiej sytuacji sprzed roku, dwóch, kiedy wszyscy gremialnie wszędzie wyjeżdżali i obiekty turystyczne bardzo były zapełnione (...) Zdecydowanie uważam, że ten rok - od wakacji - powinien dać nam możliwość większego podróżowania - powiedział Gut-Mostowy