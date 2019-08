MPiT: przewidywane spowolnienie gospodarki będzie w Polsce łagodne

Przewidywane spowolnienie będzie w Polsce łagodne i nie zagrozi wzrostowi gospodarczemu - oceniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do czwartkowej publikacji GUS.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny w czwartkowej publikacji "Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.", w I półroczu 2019 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznie pogorszyły się wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 19,0 proc. od notowanych w I półroczu 2018 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 10,3 proc.).



"Najnowsze dane GUS dotyczące sytuacji przedsiębiorstw potwierdzają ich dobrą kondycję" - zaznaczyli analitycy MPiT. Dodali, że "pod wieloma istotnymi względami" pierwsza połowa tego roku wypada lepiej w porównaniu z pierwszą połową 2018 r.



"Zwiększenie przychodów, inwestycji oraz wyhamowanie dynamiki spadku rentowności pozwalają oczekiwać, że przewidywane spowolnienie będzie w Polsce łagodne i nie zagrozi trwałości ścieżki wysokiego wzrostu gospodarczego" - oceniło MPiT.



Eksperci resortu przypomnieli, że wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych netto wyniosły w sumie 65,3 mld zł i były nominalnie wyższe o 4,6 proc. niż przed rokiem. Przychody firm wzrosły o 7,1 proc. przy wzroście kosztów rzędu 7,2 proc. - dodali. Zwrócili uwagę, że w ubiegłym roku dysproporcja ta była większa (6,5 proc. vs 7,2 proc.).



"W konsekwencji, wyhamował również spadek rentowności netto. Osiągnęła ona poziom 4,2 proc., czyli zaledwie 0,1 pp. niższy niż rok wcześniej" - wyjaśnili. Dodali, że nastąpiło to pomimo pogorszenia koniunktury za granicą (w tym w Niemczech, będących największym odbiorcą polskiego eksportu), wzrostu cen energii oraz oczekiwań płacowych.



Nakłady inwestycyjne wzrosły nominalnie o 19 proc. - wynika z danych GUS. Utrzymało się zatem wysokie tempo zaobserwowane w I kwartale (21,7 proc.) - przypomniało MPiT. Nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 65 mld zł. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (o 23,6 proc.) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 12,3 proc.) oraz na środki transportu (o 32,3 proc.) - wskazali analitycy.



W przekroju sektorowym, jak wskazało MPiT, wzrost rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5,0 proc. do 7,9 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8 proc. do 5,1 proc.), budownictwie (z 1,6 proc. do 2,9 proc.), informacji i komunikacji (z 5,7 proc. do 6,8 proc.). "Wyraźne osłabienie tego wskaźnika widać natomiast w górnictwie i wydobywaniu (z 9,3 proc. do 5,5 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,4 proc. do 8,0 proc) - zaznaczyli analitycy resortu.



MPiT przypomniało, że dane podsumowane przez GUS dotyczą 16 tys. 914 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.