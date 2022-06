Musk ma „super złe przeczucie” dotyczące gospodarki

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W wewnętrznej korespondencji w Tesli twórca i szef spółki Elon Musk sygnalizował potrzebę zwolnienia 10 proc. pracowników i pisał, że ma „super złe przeczucie” dotyczące gospodarki, informuje Reuters.

Email wysłany przez Muska do członków władz Tesli miał tytuł „wstrzymać zatrudnianie na świecie”. Reuters wiąże treść korespondencji z niedawnym wezwaniem przez Muska pracowników spółki, szczególnie z wyższych szczebli, do powrotu do biur. Miliarder był krytykowany za to na Twitterze. Wskazywano, że jego stanowisko jest nieadekwatne do obecnych czasów i zachęcano pracowników od zmiany firmy. Musk zareagował wpisem o „żywotnej funkcji oczyszczania” jaką w gospodarce spełnia recesja.